Abrashi: Nuk do t’i lëmë varrezat pa përkujdesje sikur tani

Me kërkesë të banorëve dhe të Bashkësisë Islame, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka vizituar të dielën varrezat në lagjen “Arbëria” dhe ka deklaruar se nuk do t’i lëmë varrezat pa përkujdesje, siç ka bërë komuna e Prishtinës për katër vjet.

“Kam pranuar ankesat e qytetarëve dhe Bashkësisë Islame për mos intervenimin e komunës për një kohë të gjatë. E jona është se do t’i mirëmbajmë varrezat, do t’i marrim obligimet si komunë për t’i ndërtuar stazat për këmbësorë, por do të investojmë edhe në krijimin e rrethojës për varreza”, tha Abrashi.