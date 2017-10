Abrashi: Me fitoren tonë ndërpritet degradimi, nis fryma e re e zhvillimit dhe prosperitetit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka thënë të premten në tubimin qendror në Prishtinë, se pas fitores në zgjedhjet e së dielës në kryeqytet do të përfundojë degradimi dhe do të nisë një frymë e re e zhvillimit dhe prosperitetit.

Ai potencoi se ne nuk i zhvatim qytetarët dhe pasurinë e tyre, sepse Kosova nuk ka kohë të lejojë më provat e atyre që e kanë kapur shtetin dhe as të atyre që nuk janë të denjë për shtetin dhe qytetarët.

Ai ju ka bërë thirrje gjithë qytetarëve të të gjitha komunave, në çdo lagje dhe fshat që ta votojnë numrin 47 sepse vetëm ai është “Lidhja me ju”, lidhje me zhvillim, punësim, arsim e shëndetësi më cilësore, mbrojtje më të mirë të mjedisit etj.

Ai potencoi se si nikoqir t’u jap lajmin që prisni, se Lidhja Demokratike e Kosovës do ta fitojë Prishtinën, sepse qytetarët e Prishtinës kanë vendosur që të jem kryetar i Prishtinës.

“Ashtu sikurse kanë vendosur edhe qytetarët e komunave të tjera të Kosovës, që prej 22 tetorit të udhëhiqen prej këtyre kandidatëve të mrekullueshëm të ‘Lidhjes’ tonë Demokratike të Kosovës. Këto ditë që, secili prej nesh kemi komunikuar me Ju, qytetarë të dashur të Kosovës, kemi ndjerë dashurinë tuaj për projektin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Të ideuar nga Presidenti Ibrahim Rugova. Ne jemi pasuesit e vetëm të këtij projekti. Sepse ju e doni këtë projekt. Është projekti juaj. Është projekti jonë”, tha Abrashi.

Ai shtoi se vetëm LDK-ja e ka programin dhe njerëzit kompetentë e me duar të pastra. Këta që po shihni përpara Jush. Për të qeverisur komunat e Kosovës, në shërbim të qytetarëve.

“Kandidatët tanë janë njerëz me biografi të pastër. Profesionistë të dalluar dhe të përgjegjshëm para qytetarëve. Programi ynë për qeverisjen katër vjeçare në kryeqytet dhe në të gjitha komunat e Kosovës, nuk është i bazuar në fjalë të mëdha. Por, në veprime konkrete nga njerëz të dëshmuar dhe të përgjegjshëm. Entuziazmi që kemi prekur këto ditë gjatë komunikimit me Ju, na jep besim të palëkundur që më 22 tetor, Lidhja Demokratike e Kosovës do të fitojë bindshëm”, pohoi Abrashi.