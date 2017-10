Abrashi: Çdo nënë që lindë në Prishtinë do të përkrahet financiarisht

Gjatë një takimi që ka zhvilluar të martën me Igballe Rugovën, drejtoreshë e Rrjetit të Grave të Kosovës, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, është zotuar se Programi i tij parash buxhetimin gjinor dhe përkrahjen financiare të çdo nëne që do të lind në Prishtinë.

“Barazia gjinore është prioritet i yni. Jemi zotuar që gjysma e drejtorive në Prishtinë do të drejtohen nga gratë dhe vajzat. Do të bëjmë buxhetimin gjinor, në mënyrë që gratë të përfitojnë financiarisht për projektet dhe bizneset e tyre. Buxhetimi gjinor parasheh që çdo nënë që lind fëmijë në Prishtinë do të përkrahet financiarisht”, ka thënë Abrashi.