AAK: Serbia nuk është gati për paqe, sepse ju nuk jeni gati për të vërtetën

Serbia e përfaqësuar me njerëz si Vulin-i, replikën e fundit e ka marrë në vitin 1999 nga Ramush Haradinaj dhe Kosova dhe do të mbetet e tillë derisa Kosova është e fortë të qëndrojē në këmbët e saj, thuhet në një reagim nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Regime passion një deklaratë të mëhershme të ministrit për Punë në Qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, i cili tha se “Serbia shumë seriozisht i kupton kërcënimet e liderit të AAK-së.”

”Shqiptarët duhet të kuptojnë se këto nuk janë kohërat e njëjta dhe se luftërat që Haradinaj dëshiron t’i shkaktojë nuk do t’i udhëheq e tërë bota, por do ta udhëheqin vetë”, ka deklaruar Vulin para gazetarëve duke shtuar se “bota më nuk do të luftojë me Serbinë për shkak të idesë së Shqipërisë së Madhe.”