AAK: Përkrahje madhështore për Ramush Haradinajn

Dhetëra mijëra qytetarë, nga të gjitha viset shqiptare, sot janë rreshtuar në krah të ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt, në një protestë madhështore në Prishtinë, ndër më të mëdha të mbajtura ndonjëherë.

E vlerësojmë madhështore këtë protestë, për faktin se në mbështetje të liderit Ramush Haradinaj, janë vënë qytetarë të të gjitha moshave e përcaktimeve politike e kulturore!

Mesazhet e shpalosura në protestën e sotme, se ndalimi i Ramush Haradinajt në Francë, është përpjekje për ta ndalur Kosovën, se prekja e tij do të thotë, me i prek themelet e Kosovës dhe se ndalja është politike dhe nuk ka të bëjë me drejtësinë, sot janë mesazhet e Kosovës dhe të qytetarisë së saj!

AAK, u shpreh mirënjohje të gjithë pjesëmarrësve në protestën e sotme në Prishtinë e kudo tjetër dhe e vlerëson lart dinjitetin e treguar në kundërshtim e ndalimit të tij në Francë, dinjitet i cili e karakterizon më shumë se këdo tjetër, vetë kryetarin Haradinaj!