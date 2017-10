AAK madhështore në Lipjan

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Lipjan, ka mbajtur tubim madhështor me anetarët, simpatizantët dhe qytetarët e Lipjanit.

Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe Kryetar i AAK-së, z. Ramush Haradinaj, tha se Lipjani e ka për nder ta ketë kryetar doktor Fitimin, sepse është njeri humanist, profesionist i dëshmuar, njeri i vlerave të larta kombëtare dhe intelektuale, virtyte këto të cilat e bëjnë Dr. Fitimin të jetë i përkrahur nga njerëzit kudo.

Kryetari i ardhshëm i Lipjanit Dr. Fitim Selimi, tha se ndryshimi ne Kosovë ka filluar me Kryeministrin Haradinaj, ndërsa ky ndryshim do të vazhdoj me Lipjanin dhe AAK-në.

Në këtë tubim u prezantuan edhe kandidatët për Kuvendin Komunal të Lipjanit.