9 trailera për të parë këtë javë

Për të gjithë adhuruesit e filmave, The Verge ka përgatitur një listë me 9 trailera që duhet patjetër ti shihni këtë javë.

CHRISTOPHER ROBIN

Kjo duket veçanërisht e lezetshme. Shfaqet më 3 gusht.

INSECURE

Insecure po shkon në sezonin e tij të tretë dhe këtë javë seria televizive ka dy gjëra: një trailer të ri dhe një nominim i merituar Emmy për krijuesen Issa Rae në kategorinë e aktores së komedisë së jashtëzakonshme. Sezoni i ri fillon më 12 gusht.

MARY QUEEN OF SCOTS

Mary Queen of Scots i jep Saoirse Ronan dhe Margot Robbie dy role të mëdha dhe të fuqishme si mbretëreshat rivale, dhe kjo duhet të jetë kështu për një film të mbushur me disa performanca fantastike. Është gjithashtu debutimi i regjisorit të Josie Rourke, e cila vjen nga bota e teatrit. Filmi vjen në 7 dhjetor.

GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN

Sony po bën një film tjetër të Goosebumps. Por për çfarëdo arsye, kjo duket se ka një lidhje minimale me të parën: Jack Black – i cili luajti rolin e autorit R.L. Stine në të parën – nuk shihet askund. Kjo duket sikur do të jetë një film më pak argëtues, por kjo ndoshta do të jetë akoma një fitore e lehtë për zyrën e kinemasë për Sony me shfaqjen e filmit në afërsi të Halloween më 12 tetor.

EXTINCTION

Filmi i ri i Netflix-it, ndoshta nuk do të jetë aq i madh. The Verge nuk e thotë atë për shkak se traileri është i keq – nuk është i mirë; ai thjesht duket me të vërtetë i përgjithshëm – por sepse filmi duhej të vihej nga Universal, por Universial me sa duket nuk e pëlqeu produktin e përfunduar dhe e shiti atë në Netflix. Kjo është e njëjta gjë që ndodhi me The Cloverfield Paradox, dhe shikoni se sa i pëlqyer ishte ky film. Filmi vjen në 27 korrik.

COLETTE

Keira Knightley luan rolin e autores franceze Colette, karriera e të cilës filloi si një “ghostwriter” (autor që shkruan për dikë tjetër) për burrin e saj. Filmi duket mahnitës në disa pjesë dhe historia që tregon i jep shumë hapësirë ​​për të folur me audiencën moderne. Shfaqet më 21 shtator.

CASTLE ROCK

Hulu ka shfaqur më në fund një trailer të vërtetë – domethënë, ai që na jep ndonjë ndjenjë të asaj që shfaqet – për Castle Rock. Dhe nuk është befasi, duket sikur një tjetër histori misterioze dhe e frikshme e Stephen King. Shfaqja ka premierën me 25 korrik.

THE MISEDUCATION OF CAMERON POST

Pasi fitoi çmimin e lartë në Sundance këtë vit, The Miseducation of Cameron Postdo të shfaqet në teatre muajin e ardhshëm. Në film luan Chloë Grace Moretz si një vajzë adoleshente e cila është dërguar në një qendër të terapisë së konvertimit homoseksual dhe përfundimisht ikën. Shfaqet më 3 gusht.

FAVORITE

Favourite është filmi tjetër i Yorgos Lanthimos, regjisori i The Lobster, dhe sipas përshkrimit të Fox, duket se ka të bëjë me një treshe të grave, duke përfshirë një mbretëreshë, në një trekëndësh të miqësisë. Shfaqet më 23 nëntor.