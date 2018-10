Titaniku II do të lundrojë në vitin 2022

Një kopje e anijes famëkeqe – e quajtur Titanik II – është vendosur të bëjë udhëtimin e saj të parë në vitin 2022. Ajo do të mirëpresë 2.400 pasagjerë dhe 900 anëtarë të ekuipazhit, njoftoi USA Today, pothuajse me të njëjtin numër me anëtarë të bordit si anija që u zhyt në vitin 1912.

Këtë herë, megjithatë, anija do të përfshijë një numër të përshtatshëm të varkave të shpëtimit të jetës, xhaketa të shpëtimit të jetës dhe shumë karakteristika moderne të sigurisë.

Titaniku II së pari do të marrë një udhëtim dy javor nga Dubai në Southampton, Angli, raporton MSN. Anija pastaj do të gjurmojë rrugën origjinale të Titanikut nga Anglia në Nju Jork përgjatë Atlantikut të akullt. Pas së cilit ajo ka në plan të ofrojë udhëtime në mbarë botën.

Në vitin 2015, Linja Blue Star ndaloi punën në Titanik II për shkak të mosmarrëveshjeve financiare, gjë që prishi planet që anija të jetë gati në vitin 2016, raporton BBC. Kompania njoftoi në shtator se po vazhdonte përpjekjet për të përfunduar Titanik II. Anija do të kushtojë 500 milionë dollarë për të rikrijuar, sipas Bloomberg.

Ende nuk dihet se kur do të dalin biletat në shitje.