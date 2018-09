6 të mira nga konsumimi i vishnjeve

Si “superfruti i Amerikës”, vishnjet ofrojnë ushqim vital për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Një gotë vishnje përmban 90 kalori me një sasi të madhe të fibrit, proteinave dhe vitaminës A dhe C, thotë Departamenti i Bujqësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USDA).

Ngrënia e vishnjeve çon në rritje të aktivitetit antioksidues të trupit – edhe pas vetëm një porcioni e gjysmë vishnje të tharta. Një studim klinik i kryer në universitetin e Miçiganit për herë të parë zbuloi se antioksidantët në vishnjet e tharta mbërrijnë deri në kanalin e gjakut të njeriut dhe e rrisin aktivitetin antioksidues. Dymbëdhjetë të rritur të shëndetshëm, mosha 18 deri në 25 vjeç, rastësisht ishin zgjedhur të konsumonin ose një porcion e gjysmë ose tre porcione vishnje të tharta. Pasi që pjesëmarrësit i hëngrën vishnjet, hulumtuesit i analizuan gjakun dhe urinën e tyre dhe gjetën aktivitet të rritur antioksidues për deri në 12 orë pas konsumimit të vishnjeve.

Ekspertja e dietës Stella Metsovas, B.S., tha për Medical Daily, “Vishnjet njihen për vetitë e tyre anti-inflamatore”.

“Vlera e ORAC-it (një metodë për kontrollimin e kapacitetit antioksidues në ushqim) është shumë e lartë në këtë frut”, shtoi ajo.

Edhe pse vishnjet janë burim energjie për antioksidantë, nutricionistja Raina Batayneh, tha për Medical Daily “përveç antioksidantëve, vishnjet janë i vetmi burim natyral i melatoninës, një hormon i cili rregullon bllokun e brendshëm të trupit dhe ciklet gjumë-zgjim.”

Një gotë e kësaj kënaqësie të shijshme verore mund ta mbajë doktorin larg, t`ju ndihmojë kur vjen puna te kanceri dhe sëmundjet që lidhen me moshën, dhe më e rendësishmja t`ju ndihmojë të bëni gjumë të mirë. Më poshtë i gjeni gjashtë arsyet kryesore pse duhet ngrënë më shumë vishnje:

1. Ndihmon me Artritin dhe rrethanat inflamative

Sasia e mjaftueshme e antioksidantëve të vishnjeve lidhet me nivelet e zvogëluara të oksidit nitrik – një përbërës i lidhur me osteoartritin dhe artritin reumatoid – thotë Choosecherries.com. Në një studim të bërë në Boston University në të cilin morën pjesë 633 persona, hulumtuesit gjetën se konsumimi i vishnjeve gjatë një periudhe dy-ditore lidhej me rrezik 35 përqind më të ulët të sulmeve të ngërrqit (cermës) krahasuar me moskonsumim. Vishnjet kanë vlerë të lartë të ORAC-ut, e cila ndihmon në zvogëlimin e faktorëve qarkullues të cilët e shkaktojnë inflamacionin, sikurse proteina C-creative (CPR) e cila prodhoet nga mëlçia.

2. Ndihmon uljen e nivelit të sheqerit te njerëzit me diabet

Vishnjet përmbajnë antioksiduesin antocianinë – ngjyrues natyral të cilët japin pigmente në fruta dhe kanë përfitime të shumta shëndetësore. Në studimet e hershme laboratorike të cilat kanë përdorur qeliza pankreatike të kafshëve, antocianina e ka rritur prodhimin e insulinës deri në 50 përqind, tha një kimist i produkteve natyrale në Universitetin Shtetëror të Miçigenit në Lansing-un perëndimor dhe udhëheqësi i studimit, Muralee Nair, raporton Science Daily. Komponimet me ngjyra nuk janë testuar në njerëz, dhe hulumtuesit këshillojnë që të kufizohet përdorimi i vishnjeve të sheqerosura të bimës maraska për shkak se përmbajnë shije sheqeri ekstra dhe më pak pigmente vishnjeje të mira për shëndetin.

3. Ndihmon uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës

Vishnjet e tharta mund të ofrojnë përfitime shëndetësore kardiovaskulare të shumta si ilaçe të përshkruara që përdoren për të ndihmuar me rregullimin e yndyrës dhe glukozës në pacientët me sindromin metabolik. Laboratori i hulumtimeve i Univeristetit të Miçigenit, Cardioprotection thotë se vishnjet e tharta mund ta ulin rrezikun e sulmit edhe kur mirren bashkë me ilaçet e përshkruara, thotë Science Daily. Hulumtuesit e kanë matur shtypjen e gjakut, lëvizjen, balancën dhe koordinimin e minjve të prirë për sulm në zemër, duke i futur minjtë nëpër shumë teste fizike. Rezultatet e studimit u panë në takimin Experimental Biology të vitit 2013 në Boston në muajin prill, ku u pa se minjtë të cilët kishin një kombinim të vishnjeve të tharta dhe Actos-it – një ilaç për trajtimin e çrregullimeve të tilla – e ka përmirësuar balancën dhe koordinimin e tyre si dhe ka ulur shtypjen e gjakut.

4. Ndihmon në uljen e rrezikut të kancerit të zorrës së trashë

Fibri dietik në vishnje ndihmon në uljen e rrezikut të kancerit të zorrës së trashë, thotë Instituti Amerikan për Hulumtime të Kancerit (AICR). Konsumimi i fibrit dietik u ndihmon njerëzve me kontrollimin e peshës. Shtimi i tepërt i peshës është faktor i rrezikut për kancer i cili mund ta rrisë rrezikun e shtatë kancereve. Një studim i bërë në Universitetin Shtetëror të Michigan-it i testoi vishnjet e tharta në qelizat e kancerit të zorrës së trashë në minj dhe në njerëz. Minjtë të cilët kishin dietë vishnjesh, antocianinë, apo cianid, prodhuan dukshëm më pak tumore krahasuar me minjtë që ishin ushqyer me dieta të kontrolluara. Në studimin e dytë, e njëjta dietë e minjve ishte edhe për njerëz, e cila dëshmoi se antocianina e vishnjeve të tharta dhe cianidi mund ta zvogëlojnë rrezikun e kancerit të zorrës së trashë.

5. Ndihmon në përmirësimin e kujtesës

Vishnjet janë burim i mirë i antocianinës, i cili ndihmon në përmirësimin e kujtesës. Antocianina e shijshme e frutit ndihmoi në përmirësimin e kujtesës dhe funksionin motorik në minj, sipas një studimi të publikuar në revistën e neuroshkencës “Journal of Neuroscience”, thotë Departamenti i Bujqësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qendra e Hulumtimeve për Ushqimin e Njerëzve mbi Plakjen në Universitetin Tufts në Boston, Mass.

6. Ju ndihmon të bëni gjumë të mirë

Konsumimi i lëngut të vishnjeve të tharta para gjumit rrit kohën totale dhe cilësinë e gjumit. Batayneh tha për Medical Daily se melatonina është përgjegjëse për orën e brendshme të trupit dhe ciklet gjumë-zgjim. Efektet e vishnjes në trupin e njeriut të cilat e shkaktojnë gjumin janë studiuar dhe kanë dëshmuar se një gotë lëng vishnjesh të tharta në mëngjes dhe në mbrëmje ndihmon në përmirësimin e gjumit. Universiteti i Pensilvanisë dhe Universiteti i Rochester-it i kanë krahasuar zakonet e gjumit të 15 të rriturve të cilët kanë pirë 226.796 gramë vishnje të tharta në mëngjes dhe në mbrëmje për dy javë me ata të cilët i kanë pirë nga 226.796 gramë lëng pa vishnje për dy javë. Rezultatet e studimit treguan se kishte zvogëlim të konsiderueshëm të pagjumësisë gjatë javëve që pjesëmarrësit e kanë pirë lëngun e vishnjes. Mesatarisht, të rriturit kanë kursyer përafërsisht 17 minuta të kohës së tyre zgjuar pasi kanë shkuar për të fjetur kur kanë pirë lëng vishnjeje.