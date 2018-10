Ushtrimet e trurit për të mbajtur në mend më shumë

Mendohet shpesh se truri është i ngjashëm me një kompjuter. Kur truri është i fuqishëm dhe punon siç duhet, do t’ju mundësojë t’i kryeni të gjitha funksionet njohëse dhe fizike lehtë dhe me efikasitet si dhe anasjelltas.

Ekzistojnë disa ushtrime të thjeshta të trurit që mund t’i bëni për të përmirësuar kujtesën dhe rritur fuqinë e trurit në mënyrë që të mbani mend më shumë.

Që të mbani mend çfarë keni lexuar, dëgjuar apo bërë, përsëriteni me zë të lartë.

Dëgjoni audion e diçkaje dhe njëkohësisht lexojeni apo shikojeni. Do të aktivizoni më shumë shqisat tuaja dhe do ta ndihmojë mendjen tuaj të mbajë më shumë në mend.

Mos harroni të luani lojë strategjike që nxisin trurin si shahu.

Merruni me ndonjë sport të ri që shfrytëzon edhe mendjen edhe trupin si tenisi, golfi apo joga. Ushtrimet e tilla jo vetëm që do të përmirësojnë aktivitetin fizik por edhe atë mendor.

Regjistrohuni në një kurs të gjuhës së huaj online ose në qendrën edukative lokale. Kjo do ta pertërinte trurin tuaj.

Sa herë që komunikoni me njerëz të tjerë, ju ekspozoheni ndaj ideve dhe mënyrave të ndryshme të të menduarit dhe përfundimit të gjërave. Kjo e nxit mendjen dhe e zgjeron këndvështrimin tuaj dhe procesin e të menduarit.

Tregimi i historive e nxit trurin duke rikujtuar dhe treguar detaje të rëndësishme. Ju ndihmon gjithashtu të mbani në mend ngjarje dhe të lidhni emocionet me kujtesën.