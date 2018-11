50- funtëshi i ri me fytyrë të një shkencëtari

Bankënota e re 50 funta do ta ketë fytyrën e një shkencëtari proniment, ka njoftuar Banka e Anglisë, duke kërkuar nga publiku të bëjnë nominime.

Përveç Mbretëreshës, bankënota do ta ketë edhe portretin e një shkencëtari të njohur të kohëve të fundit nga fushat si biologjia, astronomia dhe hulumtimet mjekësore. Publiku mund të bëjë sugjerime në web-faqen e bankës gjatë gjashtë javëve të ardhshme. Për momentin 330 milionë bankënota 50 funta janë në qarkullim, me vlerë të kombinuar prej 16.5 miliardë, tha banka.

Guvernatori i bankës, Mark Carney, e bëri lajmërimin në Muzeun e Shkencës në Londër.

“Ёshtë një pasuri individësh puna e të cilëve e ka formësuar mënyrën se si mendojmë për botën dhe të cilët vazhdojnë t`i inspirojnë njerëzit sot,” tha ai.

“Bankënotat tona janë një mundësi për ta manifestuar diversitetin e shoqërisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe për t`i theksuar kontributet e qytetarëve të saj të mëdhenj.”

Nominimet mund ta përfshijnë këdo që ka punuar në çfarëdo fushe duke përfshirë astronominë, biologjinë, bio-teknologjinë apo zologjinë, tha banka.

Një listë e ngushtë do të përpilohet nga një komitet, duke përfshirë katër ekspertë të fushës, dhe vendimi përfundimtar do të merret nga Carney, dhe bankënota do të hyjë në qarkullim në një datë e cila do të publikohet më vonë. Bankënota do të ketë edhe nënshkrim të ri – atë të Sarah John, arkatares së re kryesore të Bankës së Anglisë.

Kush mund të paraqitet në bankënotë?

Sipas analizës së redaktorit të shkencës në BBC, nëse një shkencëtsr britanez do të paraqitet në bankënotën e re 50 funta, Prof. Stephen Hawking duhet të jetë njëri nga garuesit kryesor. Kosmologu i Universitetit të Kembrixhit ishte njëri ndër shkencëtarët më të pranuar në botë.

Një emër tjetër mjaft i përmendur është ai i dekoduesit në kohën e luftës dhe pionierit të informatikës, Alan Turing. Ai ka luajtur një rol kryesor për t`u ndihmuar aleatëve ta mposhtin Gjermaninë naziste, por ishte dënuar në vitin 1952 sipas ligjeve që e ndalonin homoseksualitetin.

Ka edhe garuese të forta ndër shkencëtaret femra dhe shumë mund të thonë se kësaj radhe një grua duhet të paraqitet në bankënotë. Nëse është ashtu, Ada Lovelace mund të jetë afër majës së listës. Matematicientja angleze ka punuar në një kompjuter për qëllime të shumëfishta të quajtur Analytical Engine.

Një kandidate tjetër me vlerë mund të jetë Rosalind Franklin. Puna e Dr. Franklin ndihmoi në zbilimin e strukturës së ADN-së – zbulim ky i cili më vonë u solli çmimin Nobel kolegëve të saj.