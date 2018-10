5 pyetje nga sezoni i 9-të i The Walking Dead

Vdekja e Carl Grimes në sezonin e kaluar provoi se The Walking Dead mbetet një seri e aftë për të tronditur shikuesit ashtu siç bëri në fillimet e saj. Le të mos harrojmë, seriali AMC ishte i njohur si një nga serialet me gjakftohta në televizion – edhe më shumë se Game of Thrones – në mënyrën se si ishte gatshëm të vras personazhe të shumta kryesore në vetëm një episod.

Këto janë pesë pyetjet më të mëdha që kishim pas episodit të 3-të sezonit të 9-të të The Walking Dead .

A do ta vras ​​ Maggie Negan-in?

Episodi ka nisur me vendimin i Maggie për të lënë Hilltop për të shkuar në Aleksandri me qëllim të vrasjes së Negan njëherë e përgjithmonë.

A do ta kthej Michonne Lucille-n përsëri te Negan?

Michonne po ndihmon Rickin të krijojë rendin e tij të ri botëror, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk është e gatshme të largohet nga jeta e saj e vjetër.

Ku është Jadidi?

Pasi ka shpëtuar jetën e At Gabriel, artisti i njohur më parë si Jadis shkon në një vend të panjohur, me sa duket bashkë me personin me të cilin foli në walkie talkie në episodin e javës së kaluar.

A është Oceanside në telashe?

Shpëtimtarët kanë kuptuar se njerëzit e Oceanside janë përgjegjës për vrasjen e njerëzve të tyre dhe po bëjnë gjykim për gjakun e tyre.

A do të vdesë Riku?

Në këtë fazë, është e vështirë ta shohësh atë të shpëtojë nga gjendja në të cilën është.