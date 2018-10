5 mitet rreth vaksinimit kundër gripit

Shkalla e ulët e vaksinimit po i shqetëson zyrtarët e shëndetit publik që thonë se ka plot keqkuptime rreth vaksinimit kundër gripit.

Ja disa nga mitet.

Vaksina nuk kryen punë.

Është e vërtetë që njerëzve që vaksinohen mund t’u bie ende gripi. Megjithatë studimet tregojnë se vaksina e zvogëlon rrezikun e gripit për 40 deri në 60%. Edhe kur njerëzve u bie gripi, ata që janë vaksinuar kanë më pak gjasa të sëmuren seriozisht.

Mund ta marrësh gripin nga vaksina kundër gripit.

Duke qenë se vaksinat kundër gripit bëhen me një virus të vdekur apo me vetëm një gjen nga virusi i gripit, nuk ka asnjë mundësi ta marrësh gripin nga vaksina. Duhen 10 ditë deri në 2 javë që vaksina të japë efektin e saj. Kjo do të thotë se është e mundur që dikush t’i ekspozohet gripit pak para se ta marrë vaksinën dhe pastaj t’i bie gripi para se vaksina të ketë efekt.

Nëse jeni i ri dhe i shëndetshëm apo nëse nuk sëmureni kurrë, nuk keni nevojë të merrni vaksinë kundër gripit.

Të jeni i ri dhe i shëndetshëm nuk do të thotë se jeni të mbrojtur nga gripi. Për më tepër, ky grup është shumë i rëndësishëm në kufizimin e përhapjes së sëmundjes. Kur njerëzit e shëndetshëm i shmangen marrjes së gripit, do të thotë se pjesa më e ndjeshme e popullatës, -përfshirë foshnjet shumë të vogla për t’u vaksinuar dhe personat më të moshuar për të cilët vaksina ka më pak efekt- kanë më pak gjasa të infektohen.

Mjekët i promovojnë vaksinat kundër gripit me urdhërin e industrisë farmaceutike

Ata që kanë dyshime rreth vaksinimeve shpesh thonë se vaksinat kundër gripit promovohen nga një komunitet mjekësor nën pushtetin e industrisë farmaceutike.

Është më mirë ta marrësh gripin sesa vaksinën kundër gripit.

Disa njerëz kanë një qasje të cilën e shohin si më të kujdesshme: është më mirë të rrezikosh ta marrësh gripin se sa të rrezikosh kompikimet nga vaksina kundër gripit.