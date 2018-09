Pesë mënyra natyrale dhe të efektshme për të lënë duhanin

Sipas Departamentit Kombëtar të Shëndetit të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, duhanpirësi mesatar ka nevojë për mbi 5.000 cigare në vit, që do të thotë se ata duhet të shpenzojnë shumë para për t’i blerë ato. Ka disa mënyra të shëndetshme për të lënë duhanin, mirëpo kërkojnë shumë vullnet nga ana juaj. Disa nga mënyrat që mund t’ju ndihmojnë janë këto:

1. Caktoni një datë kur do e lini duhanin dhe lajmëroni të tjerët për këtë.

2. Bëni kujdes me zgjedhjet e ushqimit. Sipas një studimi të publikuar në vitin 2012, njerëzit që hanë më shumë fruta dhe perime ka më shumë gjasë të lënë duhanin.

3. Shumë njerëz e kanë të vështirë të ndalojnë për shkak të stresit sepse besojnë se duhani ndikon në lirimin e tensionit. Këtu mund të ndihmojë terapia individuale apo në grup.

4. Shkoni për një shëtitje ose filloni ndonjë aktivitet kur ndjeni nevojën e duhanit. Në mungesë të duhanit do të rritet nevoja për të ushtruar. Marrja me hobi të reja do të krijojë zakone të reja dhe më të shëndetshme në mjediset pa duhan.

5. Organizata Amerikane e Kancerit këshillon që ju të qëndroni larg njerëzve dhe vendeve që shoqërohen me pirjen e duhanit meqë mund të shkaktojnë një rikthim. Duhet t’i lejoni njerëzit të dinë se ju keni lënë duhanin dhe t’i takoni në vende ku nuk pihet ai.

Është shumë e vështirë të ndalosh duhanin dhe të gjithë e dinë këtë. Asnjë metodë nuk është e garantuar se funksionon për çdo njeri, gjithçka varet nga individi.