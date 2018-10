5 gjëra nga të cilët meshkujt frikësohen kur janë në lidhje

Për dallim nga mendimi i zakonshëm se meshkujt tmerrohen nga martesa dhe jetesa me një partner për gjithë jetën. Në fakt, shumë meshkuj janë të gatshëm për tu përkushtuar në një lidhje, por ka disa gjëra nga të cilat ata fikësohen.

Kontrolli: Shumica e meshkujve e kuptojnë se në një lidhje komunikimi është shumë i rëndësishëm. Sidoqoftë, kur një mashkull fillon të ndjehet sikur duhet të merr leje për çdo gjë, problemet fillojnë të lindin. Ata duhet të ndihen se partneri i tyre u beson dhe se ata mund të vendosin për agjendën e tyre.

Më pak kohë për vete: Meshkujt e duan kohën që kalojnë vetëm. Sipas psikologëve, në mënyrë që të jenë të lumtur dhe të shëndetshëm, meshkujt kanë nevojë të kalojnë kohë me shoqëri. Profesori Robin Dunbar nga Universiteti i Oxfordit thotë se meshkujt të cilët dalin me shokë të paktën dy herë në javë kanë një mirëqenie shumë më të mirë.

Poshtërimi: Egoja e meshkujve është shumë delikate. Ideja e të qënit të poshtëruar dhe mosrespektuar nga partnerja e tij e cila flirton me një mashkull tjetër (sidomos me një shok të saj), mund të lëndoj shumë egon e tij.

Tradhtia: Përderisa meshkujt e kanë reputacionin e të qënit jobesnik, shumica e meshkujve në fakt tmerrohen nga ideja se do të tradhtohen nga partnerët e tyre. Kur një mashkull përkushtohet në një lidhje ata duan të sigurohen se ata janë personat e vetëm me të cilët doni të kaloni jetën.

Bagazhi emocional: Kur një mashkull hyn në një lidhje, ai dëshiron ta dijë që nuk është duke u krahasuar me njerëz tjerë e sidomos me ish të dashur. Ata gjithashtu nuk duan të mirren me bagazhin emocional i cili nuk është krijuar nga ta por nga lidhjet e tua të mëparshme.