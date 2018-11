2 në 5 fëmijë me probleme në të mësuar nuk diagnostikohen me kohë

Dy nga pesë persona me aftësi të kufizuara të të mësuarit nuk diagnostikohen në fëmijëri dhe, edhe nëse janë, ata do të vdesin përpara se të marrin pensionin e tyre, sipas një studimi të kryer nga NHS.

Hulumtuesit nga Instituti i Shëndetit në UCL (IHE) zbuluan se njerëzit me aftësi të kufizuara të të mësuarit do të vdesin 15 deri në 20 vjet më shpejt se mesatarja e popullatës së përgjithshme. Kjo numëron 1.200 njerëz çdo vit, një shifër që zhurmon me vlerësimin e qeverisë. IHE thotë se kjo nuk është një pasojë e kushteve themelore që çuan në aftësinë e të mësuarit, por për shkak se qeveria ka dështuar të mirret me ta.

Profesor Michael Marmot, drejtor i IHE, tha: “Ky është një rezultat i drejtpërdrejtë i një zgjedhjeje politike që e destinon këtë grup të prekshëm të përjetojë disa nga më të këqijat e asaj që shoqëria ka për të ofruar: të ardhura të ulëta, pa punë, strehim të dobët, izolim social dhe vetmi, ngacmimi dhe abuzimi”.

“40% e njerëzve me vështirësi në të mësuar nuk diagnostikohen as në fëmijëri. Ky është një shenjë e shmangshme e një shoqërie që dështon të jetë e drejtë dhe përkrahëse ndaj anëtarëve më të prekshëm. Ne duhet ta ndryshojmë këtë. Tani është koha për të vepruar”.