Shikoni videon me Arbërita Kollçaku, femra e parë në Kosovë që është guidë malore e çertifikuar. Videoja është realizuar në kuadër të projektit "Vajzë Dëgjohu-Girl Be Heard" GlobalGirl Media and Network nga Shqipdona Ademaj.

Posted by Kosovalive on Tuesday, January 17, 2017