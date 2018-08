15 Thënie për gratë e fuqishme

Për nder të Ditës së Barazisë së Grave më 26 gusht, WomansDay ka grumbulluar disa nga thëniet më frymëzuese nga zonjat që i admirojmë të gjithë. Këto thënie do t’ju bëjnë të ndiheni të fuqishëm, të rëndësishëm dhe do t’ju pajisin me gjithë guximin që ju duhet për një ditë të madhe (dhe të suksesshme!).

1. Anne Frank

“Formimi përfundimtar i karakterit të personit qëndron në duart e veta.”

2. Janet Jackson

“Nuk besoj në fat. Është këmbëngulja, puna dhe mos-harrimi i ëndrrës suaj”.

3. Audrey Hepburn

“Ajo që është në mendjen e njerëzve të tjerë nuk është në mendjen time. Unë vetëm bëj të timen”.

4. Mary Tyler Moore

“Ju nuk mund të jeni të guximshëm nëse keni pasur vetëm gjëra të mrekullueshme që ju kanë ndodhur”.

5. Judy Garland

“Gjithmonë të jetë një version i klasit të parë i vetes, në vend të një versioni të klasit të dytë të dikujt tjetër.”

6. Mae Jemison

“Mos u kufizo kurrë nga imagjinatat e kufizuara të njerëzve të tjerë”.

7. Katharine Hepburn

“Nëse i bindeni të gjitha rregullave, ju humbni të gjithë kënaqësinë.”

8. Charlotte Brontë

“Une i shmangem shikimit përpara ose prapa dhe përpiqem të vazhdoj të shikoj lart”.

9. Meryl Streep

“Ajo që ju bën të ndryshëm ose të çuditshëm, është forca juaj.”

10. Katie Couric

“Një anije është gjithmonë e sigurtë në port, por kjo nuk është ajo për të cilën janë ndërtuar ato”.

11. Princesha Diana

“Gjithkush duhet të vlerësohet. Secili ka potencialin për të dhënë diçka”.

12.Melinda Gates

“Një grua me zë është me kuptim një grua e fuqishme”.

13. Helen Keller

“Optimizmi është besimi që çon në arritje, asgjë nuk mund të bëhet pa shpresë”.

14. Sarah Michelle Gellar

“Nuk ka gjë të tillë si supernënë. Ne vetëm bëjmë më të mirën që mundemi.”

15. Sophia Vergara

“Unë jam e patrembur, unë nuk ankohen. Edhe kur më ndodhin gjëra të tmerrshme, unë vazhdoj.”