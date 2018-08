15 përfitime nga përdorimi i limonit

Limoni është një nga frutet më të famshme dhe me veti të shumta të citrusit. Fama e tij i detyrohet shijes freskuese dhe aromës e cila e bën një zgjedhje të përhapur për shumë receta ushqimesh dhe parfume. Limoni po ashtu është mjaft i përdorur në të gjitha llojet e pijeve nga çajat e koktejet deri te lëngjet. Bashkë me përdorimin e tij për shkak të shijes, limoni qe një kohë të gjatë është duke u përdorur për vlerat e tij mjekësore. Si burim i pasur i vitaminës C, limoni posedon përfitime shumë të mëdha shëndetësore duke filluar nga karakteristikat antibakteriale dhe antivirale deri në aftësinë për rritjen e imunitetit. Një nga mënyrat më të zakonshme për t`i thithur përfitimet shëndetësore të limonit është duke e bërë lëng. Lëngu i limonit vepron si agjent detoksifikues dhe tretës dhe ndihmon në pastrimin e mëlçisë duke çuar në shëndet më të mirë tretës.

Lëngu i limonit po ashtu është mënyrë efektive për të humbur peshë pasi që e rritë normën e metabolizmit të trupit. Për njerëzit që duan ta përdorin limonin për të humbur peshë, pirja e limonit me ujë të ngrohtë çdo mëngjes në stomak të zbrazët mund të krijojë efekte të mahnitshme. Bashkë me përfitimet e humbjes së peshës, pirja e limonit me ujë të ngrohtë çdo mëngjes ka edhe përfitime tjera të shumta. Ekspertët e nutricionit në Edison Institute of Nutrition kanë rreshtuar disa nga përfitimet shëndetësore më efektive të pirjes së limonit me ujë të ngrohtë çdo mëngjes.

1. Si burim i pasur i vitaminës C, lëngu i limonit e mbron trupin nga mungesat në sistemin imunitar.

2. Pirja e lëngut të limonit me ujë të ngrohtë çdo mëngjes ndihmon në mirëmbajtjen e balancës së pH-së së trupit.

3. Me karakterisitkat e fuçishme antibakteriale, lëngu i limonit ndihmon luftimin e infeksioneve.

4. Vepron si agjent detoksifikues.

5. Ndihmon mirëmbajtjen e shëndetit tretës.

6. Bashkë me vitaminën C, limonët janë një burim i pasur i kaliumit dhe kalciumit.

7. Ndihmon luftimin e ftohjes së zakonshme.

8. Uji me limon është shërim i njohur për shumë lloje të problemeve të lëkurës duke filluar prej akneve, skuqjes, rrudhave e deri te pikat e zeza.

9. Lëngu i limonit me ujë të ngrohtë ndihmon në hubjen e shpejtë të peshës duke nxitur tretjen dhe rrit normën e metabolizmit.

10. Lëngu i limonit gjithashtu është shumë efektiv në pastrimin e mëlçisë pasi që e nxit mëlçinë t`i lirojë toksinat.

11. Krakteristikat anti-inflamative të limonit ndihmojnë luftimin e infeksioneve të traktit frymor, dhimjes të fytit dhe inflamacionit të bajameve.

12. Lëngu i limonit me ujë të ngrohtë ndihmon në mbajtjen e trupit të hidratuar pasi që e furnizon trupin me elektrolite.

13. Pirja e lëngut të limonit me ujë të ngrohtë ndihmon edhe zvogëlimin e dhimbjeve të nyjeve dhe muskujve.

14. Lëngu i limonit me ujë të ngrohtë është i mirë edhe për shëndetin dental pasi që ndihmon me dhimbjen e dhëmbëve dhe parandalon infektimin e gjingjivitit (mishit të dhëmbëve).

15. Lëngu i limonit me ujë të ngrohtë ndihmon me tretjen dhe kështu, ndihmon rregullimin e qarkullimit normal të zorrëve.