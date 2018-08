10 aplikacione që ndihmojnë shëndetin tuaj mendor

Derisa nuk ka zëvendësim të të kërkuarit ndihmë nga ndonjë profesionist i shëndetit mendor, të bëni ndryshime kuptimplota në rutinën tuaj – si për shembull të shikoni më shumë television, të flini më shumë, të bëni uhstrime, dhe të mësoni si të relaksoheni – mund t`ju ndihmojnë shumë me menaxhimin e stresit dhe ankthit. Dhe disa aplikacione për shëndetin mendor dhe përqendrimin mund t`ju ndihmojnë shumë t`i bëni këto ndryshime. Këtu janë dhjetë aplikacione që ju ndihmojnë të ngadalësoni, të punoni me brengat tuaja, dhe ta ndani një moment për të marrë frymë.

1. Happify

Happify pohon se lojërat e tij mund t`ju ndihmojnë ta rrisni lumturinë dhe ta zvogëloni stresin derisa është duke ju mësuar shprehi që ndryshojnë jetën tuaj. Kur e hapni aplikacionin, do t`ju bëhen disa pyetje që do t`ju ndihmojnë të vendosni cilën “rrugë” duhet ta ndjekni, me mundësi si luftimi i mendimeve negative apo ta menaxhoni stresin. Bazuar në përgjigjjet tuaja, aplikacioni ju jep për detyrë kuize ditore dhe aktivitete të fokusuara t`ju ndihmojnë të përparoni drejt qëllimit të caktuar nga rruga juaj.

Çmimi: Falas (Happify Plus fillon nga 11.67 dollarë në muaj si blerje nga aplikacioni).

2. Brain.fm

Me fjalë të veta, qëllimi i Brain.fm, një aplikacion i zhvilluar në konsultim me neuro-shkencëtarë, është “zhbllokojë potencialin e muzikës për të ndikuar gjendjet kognitive”. Zgjidhni rezultatet e dëshiruara – fokusin, meditimin, relaksimin, gjumin e shkurtë gjatë ditës, apo gjumin e natës – dhe algoritmi i aplikacionit do të gjenerojë muzikë për tju ndihmuar ta arritni atë brenda 15 minutash.

Çmimi: Pesë sesionet e para janë falas, pas së cilave abonimi mujor fillon prej 6.99 dollarë.

3. Headspace

Cilido qoftë arsyetimi juaj për të mos medituar – jeni të varur nga koha, nuk e dini si, keni nevojë për udhëzime – Headspace ju ofron zgjidhje. Aplikacioni përfshin “momente përqendrimi” për t`ju mbajtur të pranishëm gjatë ditës, sikurse edhe ushtrime të vogla meditimi për rifreskim të gjendjes mendore. Kursi bazë, i cili është falas, ofron udhëzime të nivelit fillestar për t`ju ndihmuar të mendoni më me kujdes për gjithçka duke filluar nga ngrënia e fjetja, deri te ndërveprimet shoqërore.

Çmimi: Falas për fillestarët. Ushtrimet shtesë përmes planit të abonimit fillojnë nga 12.99 dollarë dhe abonimi i përhershëm kushton 399.99 dollarë.

4. Pacifica

I renditur nga Apple si një nga aplikacionet e saj më të mira për shëndetin mendor të vitit 2017, Pacifica është edhe e lehtë për t`u përdorur edhe e dizajnuar bukur me një lidhje relaksuese ngjyrë vjollcë dhe të kaltër. Aplikacioni u ofron hapësirë për t`i gjurmuar disponimin, shëndetin, dhe shprehitë tuaja, duke ju ofruar teknika relaksimi dhe ushtrime të koncentrimit të prera për nevojat tuaja specifike. Po ashtu ofron ushtrime të organizuara audio për t`i përdorur nëse jeni duke kaluar nëpër sulm paniku, po përballeni me një moment stresues në punë, apo thjesht keni mbetur në metro.

Çmimi: Çasje falas në disa karakteristika. Pacifica Full Access fillon prej 3.99 dollarë, dhe abonimi i përhershëm kushtin 199.99 dollarë.

5. Worry Watch

Për ta përdorur Worry Watch, thjesht ndiqni disa hapa të lehtë: inçizoni, reflektoni, arsyetoni, realizoni dhe hidhni poshtë. Aplikacioni ju ndihmon edhe ta gjurmoni gjendjen tuaj mendore nëpër kohë duke ju kërkuar që së pari ta shkruani shkakun e stresit tuaj, dhe më vonë ju kërkon të ktheheni në aplikacion dhe të mendoni për shqetësimin dhe të shikoni nëse rezultati përfundimtar ishte i mirë apo i keq. Bauar në përgjigjet tuaja, aplikacioni gjeneron grafikë dhe statistika për t`ju ndihmuar t`i analizoni mënyrat tuaja të të menduarit – dhe, në shumë raste, të vini në përfundimin se shqetësimet tuaja janë të pa baza.

Çmimi: 2.99 dollarë

6. Mood Path

Nëse jeni ndier i mërzitur, i stresuar, apo litargjik, Mood Path do ta analizojë kohëzgjatjen dhe seriozitetin e simptomave tuaja për të sugjeruar nëse jeni duke vuajtur nga depresioni. Kjo vegël interaktive për ekzaminimin e shëndetit mendor e vlerëson gjendjen tuaj mendore brenda periudhës 14 ditore dhe pastaj e gjeneron raportin, i cili mund të ndahet me doktorin apo terapistin tuaj.

Çmimi: Falas (blerja shtesë e Jahreskarte kushton 61.99 dollarë).

7. TalkLife

TalkLife, i cili e quan veten “vendi juaj për të biseduar me njerëzit të cilët ju kuptojnë”, ishte krijuar si një dhomë bisede falas për njerëzit që vuanin nga vetë-lëndimi, depresioni, ankthi, stresi, çrregullimet e ngrënies, bulizmi, apo mendimet për vetëvrasje.

Bisedat monitorohen me kujdes dhe përdoruesit inkurajohen të bëjnë pyetje, t`i shënojnë shqetësimet e tyre, dhe të ofrojnë ide anonimisht apo me emër.

Çmimi: Falas (Blerjet në aplikacion fillojnë nga 0.99 dollarë).

8. What`s Up?

Për të mos u ngatërruar me WhatsApp, What`s Up? përdor teknika nga të dyja Terapia e Sjelljeve Kognitive dhe Terapia e Përkushtimit ndaj Pranueshmërisë për t`u ndihmuar përdoruesve të mësohen të “bashkëpunojnë” me çështje që kanë të bëjnë me shëndetin mendor sikurse ankthi, depresioni dhe zemërimi. Ndër gjërat tjera, aplikacioni ju ofron një lloj ditari me shkallë për t`i vlerësuar emocionet tuaja, një “shkallë katastrofë” për t`ju ndihmuar t`i vendosni problemet në perspektivë, teknika të frymëmarrjes, dhe lojë me pyetje interaktive për t`ju ndihmuar të vazhdoni të ndjeheni “me këmbë në tokë” gjatë momenteve stresuese. Gjithashtu ofron forume përgjigjjesh, citate poztive, dhe metafora me kuptim të mirë për t`ju ndihmuar të fokusoheni në të qenit mirë.

Çmimi: Falas

9. SupperBetter

Çka nëse zhgënjimet në jetën tuaj – një takim i keq, një ngathtësi në punë, marrëdhënie e acaruar me një shok/shoqe – mund të shihen si mundësi për ta përforcuar qëndrueshmërinë tuaj?

I krijuar nga dizajnuesja e lojërave dhe autorja e ndihmës ndaj vetes Jane McGonial, SuperBetter – i bazuar në librin e saj me të njëjtin emër – ndihmon formësimin e sfidave jetësore si pjesë e një loje të vështirë por shpërblyese, me lojtarë duke lëvizur nëpër “kërkim” drejt qëllimeve më të mëdha. Dy studime të ndara madje kanë gjetur se nëse luani SuperBetter mund të përmirësohet mirëqenia juaj psikologjike.

Çmimi: Falas

10. Talk Space

Talk Space i lidhë përdoruesit me terapistë të licensuar në zonën e tyre pothuaj se menjëherë. Thjesht shkarkojeni aplikacionin, plotësojeni pyetësorin që përputhet, zgjidheni terapistin, dhe zgjidheni planin e pagesës javore. Sapo të përfundojë kjo, mund të bëni biseda të shkruara, video-biseda, apo t`i telefononi terapistit menjëherë.

Çmimi: Planet sillen prej 49.00 dollarë deri në 79.00 dollarë për javë.